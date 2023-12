Amatucci torna con Aquilani? La Fiorentina vuole mandarlo in prestito: il punto

Lavoro in entrata ma anche in uscita per i dirigenti della Fiorentina. La Nazione di Pisa in edicola questa mattina dedica un approfondimento proprio alla squadra nerazzurra dicendo come uno degli obiettivi della squadra allenata da Alberto Aquilani sia Lorenzo Amatucci, giovane centrocampista viola. Il ragazzo era già finito nel mirino dei dirigenti pisani in estate che, adesso, potrebbero tornare alla carica. La Viola, dal canto suo, gradirebbe mandarlo in prestito a giocare e, a Pisa, ritroverebbe Alberto Aquilani, suo allenatore nella Primavera gigliata.