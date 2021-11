Alvarez, duello viola con il Milan. Pronta offerta viola già a gennaio?

Julian Alvarez è un nome che intriga la Fiorentina, che vuole tentare il colpo per il dopo Vlahovic. Ma c'è anche il Milan

Julian Alvarez ha stregato tutti, anche la Fiorentina. Parola del ds viola Nicolas Burdisso che - come scrive Calciomercato.com - non è escluso faccia un tentativo per il baby bomber argentino già a gennaio. Vista la situazione attorno al futuro di Vlahovic, la società viola vuole cautelarsi e dovrà investire su un centravanti per il futuro.