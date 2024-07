Altro prestito per Eljon Toci: l'attaccante classe 2003 riparte dalla Pro Patria per la seconda stagione tra i "pro"

Dopo le esperienze con Sestri Levante e Pro Sesto la scorsa stagione, Eljon Toci riparte nuovamente dalla Serie C. La Fiorentina infatti cede in prestito l'attaccante albanese alla Pro Patria fino al 30 giugno 2025. Toci, classe 2003, è stato a lungo protagonista in Primavera prima del salto nel calcio dei grandi. La scorsa stagione ha raccolto 4 reti in 25 presenze.