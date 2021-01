Altro colpo per il Cagliari. In arrivo uno svincolato di lusso per la fascia sinistra

Il Cagliari, che nonostante la crisi ha confermato Di Francesco, è pronto ad abbracciare un altro acquisto per rinforzare la squadra. Come ha annunciato infatti il noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio a Sky Sport, l’ex Inter e Juve Kwadwo Asamoah potrebbe raggiungere gli altri acquisti dei rossoblù: Alfred Duncan e Radja Nainggolan. Ecco quanto affermato: “Il Cagliari ha deciso di regalare Asamoah al tecnico Di Francesco. Un calciatore di spessore ed esperienza, che sa come emergere nei momenti complicati. Quello che serve ai sardi in questo momento. I contatti sono già stati avviati, Asamoah è svincolato e potrebbe presto sbarcare alla corte di Di Francesco” (I ROSSOBLU’ SAREBBERO ATTUALMENTE RETROCESSI)



