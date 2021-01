Cagliari in crisi nera, Giulini: “DiFra via? Ma se gli abbiamo rinnovato il contratto…”

Non vuol sentir parlare di esonero, Tommasi Giulini. Il presidente del Cagliari, infatti, ha piena fiducia in Eusebio Di Francesco, nonostante gli appena 14 punti ottenuti in campionato. Ed al termine del match perso in casa del Genoa, dice a Sky Sport: “Mandar via Di Francesco? Assolutamente no, gli abbiamo pure rinnovato il contratto in settimana. Questo servirà a dare maggiore solidità a tutti. Se penso ai 14 punti ottenuti fin qui mi arrabbio, adesso dobbiamo avere come unico vero obiettivo la salvezza”.