“Affair Lirola”, dalla Francia confermano: ACF frena, lo valuterà Gattuso

I media d'oltralpe confermano quanto raccolto dalla nostra redazione: Lirola vuole Marsiglia, ma l'offerta per la Fiorentina è bassa

Sul network francese Foot mercato ci si concentra sul futuro di Pol Lirola per il quale il Marsiglia non ha esercitato l'opzione di riscatto, in scaduta il 31/05. Sul portale si ribadisce come il club provenzale sarebbe intenzionato a chiedere uno sconto per assicurarsi le prestazioni del classe '97.