Lirola torna controvoglia. Il Marsiglia vuole trattare, ma al ribasso

Lo spagnolo vuole restare in Francia

L'esterno spagnolo è destinato a tornare alla Fiorentina, almeno per il momento. Il Marsiglia non ha esercitato il diritto di riscatto a 12 milioni e dunque l'ex Sassuolo dal 6 luglio sarà a disposizione di Gattuso. L'entourage di Lirola, però, ha fatto sapere che non ritiene opportuno tornare a Firenze in questo momento e vuole restare in Francia.