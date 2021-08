Addio Milenkovic: arriva il rilancio decisivo del West Ham

Ci siamo, Nikola Milenkovic è a un passo dall'addio alla Fiorentina. La nuova offerta del West Ham sembra accontentare il club viola

Ormai da giorni, i due club sono in stretto contatto per arrivare ad un accordo e chiudere in modo positivo l'operazione. Il Corriere dello Sport parla di un rilancio decisivo da parte del club inglese che è arrivato a 16 milioni, cifra che riflette i desideri della Fiorentina. Al suo posto, salvo clamorosi ripensamenti, arriverà Nastasic. Il difensore dello Shalke è stato bloccato da tempo e si attende solo la partenza di Milenkovic per fargli spazio. Solo questione di ore e poi il valzer della difesa viola è pronto a cominciare.