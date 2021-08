Napoli-Insigne, rinnovo ancora complicato. Prova a inserirsi l’Inter

Attenzione alle mosse dei nerazzurri, in cerca di occasioni per l'attacco

Sky Sport ha annunciato che in casa Inter sono in corso valutazioni sulla fattibilità dell'operazione Insigne in nerazzurro. Il capitano del Napoli non riesce a trovare la soluzione per il rinnovo e potrebbe clamorosamente lasciare il capoluogo campano. Oggi c'è stato un approccio, il presidente De Laurentiis però non ha incontrato l'agente del giocatore. Insigne non è contento del trattamento riservatogli, servirà un'offerta maggiore.