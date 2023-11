Mercato, si valuta un difensore del Basilea. E’ sfida a Roma e Juve

Si avvicina il mercato di gennaio e si fanno spazio le prime voci che riguardano (anche) la Fiorentina. Oltre al nome di de La Vega, spunta un nuovo profilo in orbita viola. In questo caso si racconta di un giocatore che sarebbe stato proposto ad alcuni club italiani tra cui, appunto, la Fiorentina. Il nome in questione è quello di Finn van Breemen, difensore classe 2003 del Basilea che al primo anno in Super League svizzera sta facendo vedere buone qualità. Il giocatore ha una valutazione di circa 3 milioni di euro e alcuni intermediari avrebbero avviato i contatti con Fiorentina, Juventus e Roma, stando a quanto riporta calciomercato.it.