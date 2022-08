-1 alla chiusura del mercato: cosa aspettarsi dalla Fiorentina

Bajrami congelato, Nastasic ancora in bilico: le ultime

Simone Bargellini

Cinque acquisti messi a segno a fronte di una lunga serie di cessioni o mancati riscatti. Questo ha raccontato finora il mercato della Fiorentina in questa sessione estiva, che chiude domani alle ore 20. Cosa possiamo aspettarci in queste ultime 24 ore e poco più? Dal club gigliato filtra (e lo ha detto anche Pradè) che il mercato è da considerarsi chiuso, almeno in entrata, complice la conferma di Kouame maturata negli ultimi due giorni. Sarà davvero così?

Fiorentina, calciomercato (quasi) chiuso

Mai dire mai nel mercato, ma intanto abbiamo registrato una frenata (forse) definitiva sul fronte Bajrami. A centrocampo e in attacco la rosa sembra (almeno numericamente) al completo e solo in caso di qualche cessione - da Torino accostano Duncan ai granata, per esempio - le cose potrebbero cambiare. Occhio però alla difesa, con le ultime voci sul conto di Nastasic che lasciano aperta la porta ad un innesto last minute in difesa. Il lavoro di Pradè e Barone in queste ultime ore sarà concentrato soprattutto su alcune uscite: Kokorin in primis, ma forse anche Ranieri e Benassi, oltre a Zurkowski che è già virtualmente empolese.

Fiorentina, il "problema" lista

Come ormai è noto, la Fiorentina fa i conti anche con i paletti della "lista dei 25" che è già numericamente completa. Se la rosa rimarrà così, ad esempio, Benassi o Terzic saranno con tutta probabilità esclusi e non potranno essere impiegati in campionato. Va anche sottolineato che la regola vale per tutte le squadre e che si può comunque superare acquistando giocatori nati dal 2000 in poi, per i quali non ci sono limitazioni. Una soluzione battuta ad esempio dal Milan e dal Napoli, ma non dalla Fiorentina (almeno fino ad oggi).