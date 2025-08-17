In attesa della sfida di giovedì contro la Fiorentina, il Polissya, ha affrontato il Cherkasy per la terza giornata del campionato ucraino. Per la squadra allenata da mister Rotan arriva una sonora sconfitta per 0-2.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati Polissya sconfitto in campionato prima della Fiorentina. Rotan cambia, ma non basta
altri campionati
Polissya sconfitto in campionato prima della Fiorentina. Rotan cambia, ma non basta
Si è appena conclusa la partita tra Polissya e Cherkasy, valevole per la terza giornata del campionato ucraino
Appena cinque gli uomini in campo che hanno giocato anche contro il Paksi appena 3 giorni fa in Conference League. All'intervallo Rotan inserisce tre titolari nella speranza di ribaltare il risultato. Niente da fare, il Polissya rimane nella parte bassa della classifica con 3 punti, frutto dell’unica vittoria nella prima di campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA