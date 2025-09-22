Pallone d’Oro 2025, vince Dembele. Premiato anche Donnarumma

Nella top ten anche Donnarumma, nono, premiato con il Trofeo Yashin come miglior portiere. Lontani dalle posizioni di vertice i rappresentanti della Serie A: McTominay 18°, Lautaro 20°, Dumfries 25°.
altri campionati
Il Pallone d'Oro 2025 è Ousmane Dembélé. L'attaccante di PSG e Francia ha battuto la forte concorrenza di Lamine Yamal, stella di Barcellona e Spagna.
Dembélé diventa il sesto francese nella storia a vincere il riconoscimento individuale più ambito, dopo Kopa, Platini, Papin, Zidane e Benzema. La Francia diventa anche la nazione con più calciatori diversi premiati, staccando Italia e Germania (cinque).
