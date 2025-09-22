Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altri campionati Pallone d’Oro 2025, vince Dembele. Premiato anche Donnarumma

altri campionati

Pallone d’Oro 2025, vince Dembele. Premiato anche Donnarumma

Pallone d’Oro 2025, vince Dembele. Premiato anche Donnarumma - immagine 1
Lontani dalla top ten i rappresentanti della Serie A candidati al premio
Redazione VN

Il Pallone d'Oro 2025 è Ousmane Dembélé. L'attaccante di PSG e Francia ha battuto la forte concorrenza di Lamine Yamal, stella di Barcellona e Spagna.

Dembélé diventa il sesto francese nella storia a vincere il riconoscimento individuale più ambito, dopo Kopa, Platini, Papin, Zidane e Benzema. La Francia diventa anche la nazione con più calciatori diversi premiati, staccando Italia e Germania (cinque).

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Nella top ten anche Donnarumma, nono, premiato con il Trofeo Yashin come miglior portiere. Lontani dalle posizioni di vertice i rappresentanti della Serie A: McTominay 18°, Lautaro 20°, Dumfries 25°.

Leggi anche
Il Benfica di Rui Costa torna alla vittoria: debutto ok in panchina per Mourinho
Calciopremier.com: tra poco inizia il derby di Manchester

© RIPRODUZIONE RISERVATA