Il Benfica di Rui Costa torna alla vittoria: debutto ok in panchina per Mourinho

Dopo la brutta figura in casa contro il Qarabag nella prima partita di Champions League (2-3), sconfitta che è costata la panchina all'ormai ex tecnico dei lusitani Bruno Lage, il Benfica del presidente Manuel Rui Costa si risolleva subito in campionato, battendo sul proprio campo l'AVS. Grande protagonista dell'incontro, il nuovo tecnico delle Aquile portoghesi: niente di meno che José Mourinho, che soltanto pochi giorni prima era stato licenziato dal Fenerbahce. Lo Special One, allora, si può dire soddisfatto per questo ottimo debutto sulla panchina della squadra di Lisbona, che ha portato a casa i tre punti grazie alle reti di Sudakov, Pavlidis e Ivanovic.