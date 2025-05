Spalletti pensa ad Acerbi contro la Norvegia. Meno chance di vedere Comuzzo?

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il ct azzurro Luciano Spalletti, ha stilato la lista dei pre-convocati in vista delle sfide contro Moldova e Norvegia per l'accesso al Mondiale. Le pre-convocazioni sono solo una formalità, ma a Spalletti è balenata l'idea di richiamare il centrale 37enne dell'Inter Francesco Acerbi che mancava in Nazionale dal 2023.