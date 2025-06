Si è giocata stasera la partita tra Italia e Moldavia (Cronaca) , 2° partita del girone di qualificazione al Mondiale 2026 . Gli azzurri in campo dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia (3-0) , ad Oslo. La partita al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Nell'undici titolare scelto da Luciano Spalletti , per la sua ultima volta sulla panchina azzurra, c'era anche Luca Ranieri . Il capitano della Fiorentina era all'esordio assoluto con la Nazionale maggiore.

Andiamo ad analizzare la prestazione di Ranieri con la maglia dell'Italia. Una prova tutto sommato più che sufficiente, soprattutto in proiezione offensiva con una traversa colpita e lo zampino nel gol di Raspadori. Qualche brivido in difesa, come tutta la retroguardia azzurra. Il capitano viola va in difficoltà, specie nella rete annullata alla Moldavia in avvio, dove si perde Nicolaescu e viene salvato dal fuorigioco millimetrico. Costretto ad uscire a 10' dal termine, colpito duro in un contrasto con Baboglo.