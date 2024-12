Mondiale per club: girone latino per l’Inter, Juventus con il City

Tra sfide storiche e assoluti inediti. Bianconeri contro un fresco ex viola

A Miami è andato in scena il sorteggio degli otto gironi del Mondiale per club, che si svolgerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Entrambe le italiane partecipanti dalla seconda fascia. Per l'Inter girone latino con gli argentini del River Plate e i messicani del Monterrey, la Juventus invece ha pescato il Manchester City e l'Al Ain dell'ex viola Infantino. Il dettaglio con i gironi.