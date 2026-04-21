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Mancini: campione… per una settimana. In Qatar gli tolgono lo scudetto già festeggiato

Mancini
Roberto Mancini festeggia, ma poi una sconfitta a tavolino interrompe il sogno.
Redazione VN

Quella che sembrava una stagione già chiusa, si è trasformata in un finale totalmente inaspettato per Roberto Mancini e il suo Al-Sadd. Solo pochi giorni fa, il club aveva cxelebrato la vittoria del campionato, convinto di aver ormai messo al sicuro il primo posto a una giornata dal termine, grazie al passo falso dell' Al-Shamal. Tuttavia, la situazione ha subito un ribaltamento improvviso a causa di una decisione ufficiale legata ad una partita già disputata: durante la gara tra Al - Shamal e Qatar SC, quest'ultima ha commesso un'irregolarità nelle sostituzioni, non rispettando le norme previste per l'impiego dei giocatori stranieri.

 L'ostacolo in classifica

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A seguito di verifica, le autorità calcistiche hanno stabilito la sconfitta a tavolino del Qatar SC, assegnando così la vittoria all'Al-Shamal e impattando direttamente sulla classifica, che ha visto ridursi sensibilmente il distacco tra le due squadre di vertice.

Il finale ancora tutto da decidere

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Di conseguenza, il titolo che smebrava già assegnato è tornato improvvisamente in discussione: tutto si deciderà adesso, nell'ultima giornata di campionato, dove il calendario propone proprio lo scontro diretto tra Al-Sadd e Al-Shamal. Un epilogo imprevedibile che trasforma una festa in una sfida decisiva, tutta da giocarsi sul campo.

 

 

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