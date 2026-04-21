Mancini: campione… per una settimana. In Qatar gli tolgono lo scudetto già festeggiato

Quella che sembrava una stagione già chiusa, si è trasformata in un finale totalmente inaspettato per Roberto Mancini e il suo Al-Sadd. Solo pochi giorni fa, il club aveva cxelebrato la vittoria del campionato, convinto di aver ormai messo al sicuro il primo posto a una giornata dal termine, grazie al passo falso dell' Al-Shamal. Tuttavia, la situazione ha subito un ribaltamento improvviso a causa di una decisione ufficiale legata ad una partita già disputata: durante la gara tra Al - Shamal e Qatar SC, quest'ultima ha commesso un'irregolarità nelle sostituzioni, non rispettando le norme previste per l'impiego dei giocatori stranieri.