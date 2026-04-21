Quella che sembrava una stagione già chiusa, si è trasformata in un finale totalmente inaspettato per Roberto Mancini e il suo Al-Sadd. Solo pochi giorni fa, il club aveva cxelebrato la vittoria del campionato, convinto di aver ormai messo al sicuro il primo posto a una giornata dal termine, grazie al passo falso dell' Al-Shamal. Tuttavia, la situazione ha subito un ribaltamento improvviso a causa di una decisione ufficiale legata ad una partita già disputata: durante la gara tra Al - Shamal e Qatar SC, quest'ultima ha commesso un'irregolarità nelle sostituzioni, non rispettando le norme previste per l'impiego dei giocatori stranieri.
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Mancini: campione… per una settimana. In Qatar gli tolgono lo scudetto già festeggiato
Roberto Mancini festeggia, ma poi una sconfitta a tavolino interrompe il sogno.
L'ostacolo in classifica—
A seguito di verifica, le autorità calcistiche hanno stabilito la sconfitta a tavolino del Qatar SC, assegnando così la vittoria all'Al-Shamal e impattando direttamente sulla classifica, che ha visto ridursi sensibilmente il distacco tra le due squadre di vertice.
Il finale ancora tutto da decidere—
Di conseguenza, il titolo che smebrava già assegnato è tornato improvvisamente in discussione: tutto si deciderà adesso, nell'ultima giornata di campionato, dove il calendario propone proprio lo scontro diretto tra Al-Sadd e Al-Shamal. Un epilogo imprevedibile che trasforma una festa in una sfida decisiva, tutta da giocarsi sul campo.
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