VIOLA NEWS altri campionati Golden Boy, dopo Kayode solo due candidati in Serie A: chi succederà a Yamal?

il premio

Golden Boy, dopo Kayode solo due candidati in Serie A: chi succederà a Yamal?

Kayode Golden Boy
Sono presi in considerazione i calciatori nati dopo l’1 gennaio 2005, 20 i nomi selezionati a cui si aggiungono 5 wild card
Redazione VN

Nuova tappa nel percorso di avvicinamento alla premiazione di dicembre che eleggerà il successore di Lamine Yamal, Golden Boy del 2024. L'ex viola Michael Kayode invece fu premiato come Best Italian Golden Boy. Ora ci sono anche i 25 candidati finali.

L’elenco è costruito tramite un algoritmo nato dalla collaborazione fra Tuttosport e Football Benchmark. Quest'anno prende in considerazione i calciatori nati dopo l’1 gennaio 2005, con dati e prestazioni dallo scorso ottobre a oggi. I nomi selezionati sono 20, a cui si aggiungono 5 wild card.

Nella lista dei 25 finalisti sono rappresentate 13 Nazioni, con Francia e Inghilterra primatiste con 5 giocatori seguiti da Spagna, Italia, Turchia e Portogallo (2). Con 9 candidati la Premier League guida la classifica dei campionati più rappresentati, davanti a Liga, Ligue 1 (4) e Liga portoghese (3).

I 25 finalisti 

—  

  • PAU CUBARSÍ - Barcellona

  • DÉSIRÉ DOUÉ - Paris Saint-Germain

  • DEAN HUIJSEN - Real Madrid

  • KENAN YILDIZ - Juventus

  • MYLES LEWIS-SKELLY - Arsenal

  • WARREN ZAÏRE-EMERY - Paris Saint-Germain

  • ARDA GÜLER - Real Madrid

  • FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

  • ETHAN NWANERI - Arsenal

  • JORREL HATO - Chelsea

  • GEOVANY QUENDA - Sporting Lisbona

  • ESTÊVÃO - Chelsea

  • LENY YORO - Manchester United

  • SENNY MAYULU - Paris Saint-Germain

  • NICO O’REILLY - Manchester City

  • ELIESSE BEN SEGHIR - Bayer 04 Leverkusen

  • VICTOR FROHOLDT - FC Porto

  • LUCAS BERGVALL - Tottenham Hotspur

  • ARCHIE GRAY - Tottenham Hotspur

  • MAMADOU SARR - RC Strasbourg

    • Le 5 wild card

    —  

  • JOBE BELLINGHAM - Borussia Dortmund

  • FRANCESCO PIO ESPOSITO - Inter

  • RODRIGO MORA - FC Porto

  • GIOVANNI LEONI - Liverpool

  • ALEKSANDAR STANKOVIĆ - Club Brugge

