Golden Boy, dopo Kayode solo due candidati in Serie A: chi succederà a Yamal?

Nuova tappa nel percorso di avvicinamento alla premiazione di dicembre che eleggerà il successore di Lamine Yamal , Golden Boy del 2024. L'ex viola Michael Kayode invece fu premiato come Best Italian Golden Boy . Ora ci sono anche i 25 candidati finali.

L’elenco è costruito tramite un algoritmo nato dalla collaborazione fra Tuttosport e Football Benchmark. Quest'anno prende in considerazione i calciatori nati dopo l’1 gennaio 2005, con dati e prestazioni dallo scorso ottobre a oggi. I nomi selezionati sono 20, a cui si aggiungono 5 wild card.