Nuova tappa nel percorso di avvicinamento alla premiazione di dicembre che eleggerà il successore di Lamine Yamal, Golden Boy del 2024. L'ex viola Michael Kayode invece fu premiato come Best Italian Golden Boy. Ora ci sono anche i 25 candidati finali.
il premio
Golden Boy, dopo Kayode solo due candidati in Serie A: chi succederà a Yamal?
Sono presi in considerazione i calciatori nati dopo l’1 gennaio 2005, 20 i nomi selezionati a cui si aggiungono 5 wild card
L’elenco è costruito tramite un algoritmo nato dalla collaborazione fra Tuttosport e Football Benchmark. Quest'anno prende in considerazione i calciatori nati dopo l’1 gennaio 2005, con dati e prestazioni dallo scorso ottobre a oggi. I nomi selezionati sono 20, a cui si aggiungono 5 wild card.
Nella lista dei 25 finalisti sono rappresentate 13 Nazioni, con Francia e Inghilterra primatiste con 5 giocatori seguiti da Spagna, Italia, Turchia e Portogallo (2). Con 9 candidati la Premier League guida la classifica dei campionati più rappresentati, davanti a Liga, Ligue 1 (4) e Liga portoghese (3).
I 25 finalisti—
Le 5 wild card—
