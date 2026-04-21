L'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita terminata 0-0 contro il West Ham. Queste le sue parole, ritornando anche sul passaggio del turno di Conference League:
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VIOLA NEWS altri campionati Glasner dopo i festeggiamenti a Firenze: “Forse si aspettavano una cosa”
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Glasner dopo i festeggiamenti a Firenze: “Forse si aspettavano una cosa”
Le parole dell'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, che torna sui festeggiamenti a Firenze dopo il pareggio col West Ham
I festeggiamenti di Firenze? Forse si aspettavano che fossimo un po' stanchi e poco concentrati, e io ho detto ai giocatori: 'Siete voi a dover dare la risposta'. Non è importante quello che voglio io, ma quello che vogliono i giocatori, e penso che sì, l'abbiano dimostrato. Hanno dato la risposta giusta: sì, sono concentrati, sono impegnati, sono davvero disposti a lavorare sodo fino alla fine.
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