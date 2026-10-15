Archiviato il turno di Champions League e le sue delusioni, nella giornata odierna si è ripreso a giocare anche in Europa e Conference League. Tre vittorie per Milan (4-0), Juventus (1-2) ed Atalanta (3-1), contro rispettivamente Salisburgo, Celta Vigo e Pafos, avversario cipriota incontrato anche dalla Fiorentina due stagioni fa. Poker per la compagine rossonera, in cui spicca la tripletta siglata da Alphadjo Cisse, ora il più giovane italiano ad aver siglato una tripletta in Europa.

Tre punti sicuramente più sofferti quelli guadagnati dalla Juve sul campo del Celta Vigo, passato in vantaggio ma il cui capitano, l'ex gigliato Marcos Alonso, regala con un banale errore nella propria area, la rete del pareggio bianconero. E' poi Kolo Muani oltre il 90' a segnare il gol della vittoria. Infine tutto facile per l'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference: agli orobici basta un tempo per chiudere, davanti al proprio pubblico, la pratica-Pafos (con le tre segnature nerazzurre arrivate tutte nei primi 45').