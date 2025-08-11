Ufficiale, il Crystal Palace resta in Conference: respinto il ricorso al TAS

La gioia assoluta del Crystal Palace è durata poco, o per lo meno è stata intaccata da una decisione avversa: i rossazzurri di Selhurst Park, che giusto ieri hanno battuto il Liverpool ai rigori alzando al cielo il secondo trofeo della loro storia, si sono visti respingere il ricorso per la squalifica dall'Europa League, a causa della comproprietà con l'Olympique Lione che ha indotto l'organo calcistico europeo a retrocedere le Eagles in Conference promuovendo il Nottingham Forest.
Come riporta Sky Sport UK, infatti, "Il Crystal Palace ha perso il ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), il che significa che giocherà in Conference League questa stagione. La UEFA dovrebbe confermare che il Nottingham Forest prenderà il suo posto in Europa League. Il Palace ora valuterà le sue opzioni legali". Saranno quindi Mateta, Eze, Sarr e compagni, ultima parte di mercato e playoff permettendo, i candidati forti ad alzare il trofeo nel maggio del 2026 a Lipsia, assieme alla Fiorentina.
