Il Crystal Palace vince il Community Shield: Liverpool ko, e ora la Conference

Il Crystal Palace conquista il Community Shield battendo il Liverpool ai rigori

Redazione VN 10 agosto 2025 (modifica il 10 agosto 2025 | 19:01)

Il Crystal Palace, prossimo avversario della Fiorentina nella Conference League, ha trionfato nel Community Shield superando il Liverpool di Arne Slot ai calci di rigore, dopo un emozionante 2-2 nei tempi regolamentari e supplementari. Errori dell'ex viola Salah, di MacAllister e di Elliott per i Reds

Le reti del match sono arrivate nei primi minuti: al 4’ ha segnato Hugo Ekitikè per il Liverpool, seguito dal rigore di Mateta al 17’ per il Palace. Al 21’ il Liverpool ha riagguantato il vantaggio con Jeremie Frimpong, ma al 77’ è stato il turno di Sarr per i londinesi; rete che ha riportato tutto in pareggio, risultato che è poi rimasto fino al termine.

Il FA Community Shield - noto fino al 2002 come FA Charity Shield - è la Supercoppa d’Inghilterra, che mette di fronte il vincitore della Premier League e quello della FA Cup. Per il Crystal Palace è la prima volta nella storia che il club conquista questo prestigioso trofeo, il secondo in assoluto dopo la coppa nazionale vinta in primavera contro un'altra big, il Manchester City.