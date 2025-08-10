Il Crystal Palace vince il Community Shield: Liverpool ko, e ora la Conference

Viola News
Il Crystal Palace conquista il Community Shield battendo il Liverpool ai rigori
Il Crystal Palace, prossimo avversario della Fiorentina nella Conference League, ha trionfato nel Community Shield superando il Liverpool di Arne Slot ai calci di rigore, dopo un emozionante 2-2 nei tempi regolamentari e supplementari. Errori dell'ex viola Salah, di MacAllister e di Elliott per i Reds

Le reti del match sono arrivate nei primi minuti: al 4’ ha segnato Hugo Ekitikè per il Liverpool, seguito dal rigore di Mateta al 17’ per il Palace. Al 21’ il Liverpool ha riagguantato il vantaggio con Jeremie Frimpong, ma al 77’ è stato il turno di Sarr per i londinesi; rete che ha riportato tutto in pareggio, risultato che è poi rimasto fino al termine.

Il FA Community Shield - noto fino al 2002 come FA Charity Shield - è la Supercoppa d’Inghilterra, che mette di fronte il vincitore della Premier League e quello della FA Cup. Per il Crystal Palace è la prima volta nella storia che il club conquista questo prestigioso trofeo, il secondo in assoluto dopo la coppa nazionale vinta in primavera contro un'altra big, il Manchester City.

