The New Saints, Redmond: “Fiorentina? Sensazione unica. Ora godiamocela affondo”

Sulle sensazioni del gruppo

"Tutto il gruppo è molto eccitato ed emozionato. Essere qua ed affrontare una grande squadra come la Fiorentina è una sensazione unica. E' una cosa che non capita tutti i giorni. Non vediamo l'ora di scendere in campo e di vivere questa esperienza. Per noi sarà bello incontrare giocatori com Moise Kean"