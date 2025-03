Quanto incassa la Fiorentina se passa ai quarti di Conference League

Ci sarà stasera la partita più importante della stagione viola. La Fiorentina è pronta ad ospitare il Panathinaikos , per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League ( QUI LE PROBABILI FORMAZIONI ). Con un'andata da dimenticare (3-2), Palladino e squadra si giocano gran parte della stagione. Uscendo un attimo dal rettangolo di gioco, il passaggio del turno vorrebbe dire anche un guadagnano in più per le casse viola. Infatti la Fiorentina se oggi dovesse eliminare i greci, incasserebbe 1,3 milioni di euro . (CONTINUA SOTTO)

Quanto ha guadagnato fino a oggi?

Ciascuno dei 36 club che si qualificano per la fase a gironi riceverà uno stanziamento di 3,17 milioni di euro, suddiviso in un acconto di 3,05 milioni di euro e un saldo di 120.000 euro. Per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 400.000 euro per vittoria e 133.000 euro per ogni pareggio (4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta). Il premio per la qualificazione agli ottavi di finale è di 800.000 euro a club. In totale quindi la Fiorentina ha incassato circa 5,7 milioni di euro dalla competizione per ora