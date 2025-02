Panathinaikos e Fiorentina in Conference: date e orari di andata e ritorno

Quest'oggi a Nyon c'è stato il sorteggio delle gare degli ottavi di finale di Conference League. La Fiorentina affronterà il Panathinaikos (SCHEDA) e disputerà la gara d'andata in trasferta giovedì 6 marzo, ore 18:45, ed il ritorno al "Franchi" il 13 marzo (ore 21:00). In caso di passaggio ai quarti di finale (contro Lugano o Celje) la squadra viola giocherà in casa la gara di ritorno, come giocherà nuovamente al "Franchi" il ritorno in caso di semifinale.