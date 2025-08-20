Le parole del capitano della Fiorentina in vista dell'importante match con il Polissya.

20 agosto 2025

Oggi il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ed il capitano Luca Ranieri sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia di Polissya-Fiorentina DOVE VEDERLA. Ecco le parole del difensore viola.

Come state dal punto di vista fisico? — "Abbiamo fatto tre anni la Conference, ed abbiamo fatto sempre fatica a qualificarci. Siamo carichi ora però, anche se è tutta nuova la squadra, e ci siamo allenati alla grande questi 40 giorni".

Sulla difesa — "Chi sta nella Fiorentina vuol dire che è un grandissimo giocatore. Non è facile giocare in una piazza del genere con queste responsabilità. Vedo comunque un grande riparto, tra Viti, Kospo, Comuzzo, Pablo Marì, Pongracic. È un grandissimo reparto".

Se siamo il Chelsea dell'anno scorso? — "Siamo la Fiorentina, ancora deve tutto iniziare. Ci sono altre squadre forti: Crystal Palace ad esempio. Abbiamo voglia di scendere in campo, ma tirare le somme prima di scendere in campo è difficile".

Sulle responsabilità di essere capitano e sulla squadra — "Essere capitano è un orgoglio. Ho parlato con il mister, ho tante responsabilità e spero di onorarle al meglio. Ad oggi, comunque, siamo una grande squadra, ed i nuovi arrivati si sono integrati benissimo, anche perché siamo un gruppo di bravi ragazzi e quando così è facile integrarsi".

Sugli obiettivi — "La stagione deve ancora iniziare e non posso sbilanciarmi. Posso dire che tutti siamo dei professionisti, ci siamo allenati 40 giorni alla grande, abbiamo fatto quei sacrifici in campo che devono essere fatti, poi se le cose non andranno bene bisognerà allenarci ancora di più. Non posso dire i nostri obiettivi comunque prima di essere scesi in campo".

Sui punti di forza della Fiorentina — "Abbiamo cambiato parecchio rispetto all'anno scorso, non posso dire niente al momento, ma domani si vedranno i nostri punti di forza".