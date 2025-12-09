Viola News
La Fiorentina inverte programma della vigilia. Data e ora di conferenza e rifinitura

Piccola variazione per quanto riguarda il programma della vigilia di domani mercoledì 10 dicembre 2025, ad un giorno dal match di Conference fra Fiorentina e Dinamo Kiev. Questa volta andrà in scena prima la conferenza stampa del tecnico Paolo Vanoli, accompagnato da un calciatore, e poi l'allenamento di rifinitura. Tutti i dettagli in un comunicato ufficiale diffuso dal club:

Domani, mercoledì 10 dicembre, alle ore 12:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà la conferenza stampa di Mister Vanoli e di un calciatore della Fiorentina. Alle ore 14:30, presso il campo di allenamento del Viola Park, si terrà l’allenamento di rifinitura della Fiorentina, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle ore 16:15, presso la sala stampa dello Stadio Franchi, incontreranno i giornalisti l'allenatore del Dynamo Kyiv, Mister Kostiuk , ed un calciatore. Alle 17:00, infine, sul terreno di gioco dello stadio Franchi, si svolgerà l’allenamento di rifinitura della squadra ucraina, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media.

