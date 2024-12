La Fiorentina evita i playoff se… tutte le combinazioni

In attesa della gara di stasera tra Vitoria e Fiorentina, entrambe già certe del superamento della prima fase campionato di Conference League . ci siamo chiesti quali sono le combinazioni che, in assenza di una vittoria in terra portoghese, permetterebbero comunque ai viola di evitare il turno playoff . Ovviamente, vincendo non ci sono calcoli da fare. Ecco quanto abbiamo trovato.

Il pareggio

In caso di pareggio, la Fiorentina salirebbe a 13 punti, e solo le squadre con almeno 10 punti potrebbero raggiungerla e superarla con punteggi migliori secondo i criteri di classifica a pari punti. Si tratta di: Legia Varsavia, Lugano, Shamrock Rovers, Cercle Brugge, Jagiellonia, Rapid Vienna, Apoel e Djurgarden. Ora, per estromettere la Fiorentina dalle prime otto coi viola a 13 punti finali, di queste 8 squadre dovrebbero vincere almeno in sei; Djurgarden e Legia giocano contro e quindi almeno una delle due non vince; lo Shamrock affronta il Chelsea capolista a punteggio pieno, quindi sarà difficile sebbene non impossibile che faccia 3 punti; anche volendo ammettere che tutto vada contro la Fiorentina, le squadre a 10 punti dovrebbero registrare una differenza reti di almeno +11 per rivaleggiare coi viola. Al momento, a 90 minuti dal termine, le differenze reti sono: Cercle Brugge +7, Jagiellonia +5, Rapid Vienna +3, Apoel +3, Djurgarden +2. Capite bene come servano delle vere e proprie goleade, quindi il passaggio agli ottavi della squadra di Palladino in caso di pareggio a Guimaraes non è matematico, no, ma è una pura formalità.