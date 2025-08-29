Jürgen Klinsmann, ex attaccante di Bayern Monaco e Inter, oggi allenatore e dirigente sportivo, è stato protagonista a Monaco in occasione dei sorteggi di Europa League e Conference League.
Klinsmann sulla Fiorentina: “Può arrivare in fondo alla Conference League”
Le parole dell'ex Inter
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Klinsmann ha espresso le sue sensazioni sul cammino delle italiane nelle competizioni europee:
La Fiorentina di Pioli? Credo che la squadra abbia la qualità per arrivare in fondo alla Conference League. La Roma? In Europa la vedo favorita per la vittoria, è fortissima”.
Ospite d’onore della UEFA, Klinsmann ha preso parte attivamente alla cerimonia, contribuendo al sorteggio dei gironi. All’ex bomber tedesco è infatti spettato il compito di azionare il pulsante che permetteva al computer di rivelare gli accoppiamenti della fase a gironi.
