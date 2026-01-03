Il Chelsea a caccia del dopo-Maresca. Il favorito allena in Conference

Il 2026 in Premier League si è aperto con la notizia bomba arrivata da Stamford Bridge. Enzo Maresca non è più l'allenatore dei Blues, dopo che i rapporti con la dirigenza e con lo staff medico si erano incrinati. Adesso a Londra si cerca il sostituto, dopo che Maresca aveva fatto molto bene. Il primo nome, secondo Fabrizio Romano, è quello di Liam Rosenior, allenatore dello Strasburgo. I francesi sono primi in Conference, e condividono la stessa proprietà del Chelsea, motivo per cui Rosenior è il favorito numero uno. La sua scelta darebbe continuità al progetto, visti anche i suoi concetti tattici.