Fiorentina-Celje, via alla vendita dei biglietti: orari e prelazioni

Dalle ore 15:00 del 07/04/2025 fino alle ore 23:59 del 16/04/2025 prosegue la vendita a prezzo di Prelazione per gli abbonati alla League Phase di UECL 2024/25 (senza più prelazione sul posto) e per gli abbonati alla Serie A 2024/25, con la contemporanea apertura della vendita libera a tariffa Intero.

Sono disponibili come di consueto le riduzioni per gli U14 ( nati da 01/01/2011) in riferimento alle fasi di vendita, in abbinamento al biglietto dell’adulto.