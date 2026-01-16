Nella giornata odierna ci saranno i sorteggi per il playoff di di Conference League. In poche parole, il turno in cui sarà impegnata anche la Fiorentina. Oggi scopriremo, quindi, la partita da cui uscirà la prossima avversaria europea dei viola,
Sorteggio playoff Conference League, ore 13: dove vederlo in tv e streaming
Dove seguire, nella giornata di oggi, i sorteggi dei playoff di Conference League che interessano la Fiorentina in diretta streaming o tv
Dove seguire i sorteggi?—
La Fiorentina è tra le squadre che aspettano di sapere chi sarà il proprio avversario: possibile incrocio con l'Omonia Nicosia (Cipro) dell'ex Jovetic, oppure saranno i polacchi dello Jagiellonia l'ostacolo da superare. Il sorteggio prenderà il via alle 13 e sarà trasmesso LIVE su Sky Sport 24 e in streaming su NOW e sulla piattaforma UEFA.com. Ovviamente, Violanews seguirà il sorteggio in diretta e proporrà approfondimenti sulla squadra che affronterà i viola.
