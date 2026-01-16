Sorteggio playoff Conference League, ore 13: dove vederlo in tv e streaming

Dove seguire i sorteggi?

La Fiorentina è tra le squadre che aspettano di sapere chi sarà il proprio avversario: possibile incrocio con l'Omonia Nicosia (Cipro) dell'ex Jovetic, oppure saranno i polacchi dello Jagiellonia l'ostacolo da superare. Il sorteggio prenderà il via alle 13 e sarà trasmesso LIVE su Sky Sport 24 e in streaming su NOW e sulla piattaforma UEFA.com. Ovviamente, Violanews seguirà il sorteggio in diretta e proporrà approfondimenti sulla squadra che affronterà i viola.