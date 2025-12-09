Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altri campionati conference league Conference League, Fiorentina-Dinamo Kiev: ecco chi arbitrerà

altri campionati

Conference League, Fiorentina-Dinamo Kiev: ecco chi arbitrerà

Conference League, Fiorentina-Dinamo Kiev: ecco chi arbitrerà - immagine 1
L'arbitro della sfida di giovedì
Redazione VN

La UEFA ha comunicato l'arbitro della sfida tra la Fiorentina e la Dinamo Kiev, in campo giovedì al Franchi alle ore 18.45. Per arbitrare la gara è stato scelto Miloš Milanović, arbitro serbo. Ecco la designazione completa:

Arbitro: Miloš Milanović, Assistenti: Milan Pašajlić SRB e Novak Novaković, Quarto uomo: Milan Ilić, Video Assistant Referee: Momčilo Marković, Assistente Video Assistant Referee: Milan Stefanović 

Leggi anche
La Fiorentina inverte programma della vigilia. Data e ora di conferenza e rifinitura
Avversarie Conference League – Dynamo Kyiv di misura con una pericolante

© RIPRODUZIONE RISERVATA