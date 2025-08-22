La stagione del Crystal Palace è iniziata con il botto, prima la retrocessione in Conference League (diventando l'avversaria più temibile per la Fiorentina), poi la vittoria nel Community Shield contro il Liverpool. Una montagna russa per il tecnico Oliver Glasner, che però non ha visto rinforzi arrivare dal mercato, anzi. Ieri è arrivata la notizia della cessione di Eberechi Eze, il miglior giocatore della rosa. Intanto le Eagles hanno esordito in Conference, battendo 1-0 i norvegesi del Fredrikstad in casa. Un risultato che non lascia tranquilli i londinesi, che devono fare i conti con le voci di mercato che riguardano il loro capitano, Marc Guehi. Il difensore piace molto al Liverpool, ed è in scadenza.
Che caos al Crystal Palace, Glasner sbotta: “Così avremo problemi in Conference”
La polemica—
Proprio Glasner in conferenza stampa ha espresso tutta la sua preoccupazione: "Siamo molto, molto in ritardo. Mancano 10 giorni (alla chiusura del mercato) per trovare i sostituti giusti. Credo che avremmo potuto fare molto meglio di quanto abbiamo fatto. Non è una critica, sono solo dati di fatto. Oggi avevamo 17 giocatori disponibili per la partita. Uno dal vivaio, due giocatori a cui avevamo già detto che avrebbero dovuto lasciare il club. Quindi siamo in 14 e abbiamo sei partite dal 10 al 31 agosto. So solo che se Marc se ne va e non è disponibile per il Frederikstad, avremo grossi problemi nella gara di ritorno. Questo è abbastanza chiaro. Non possiamo iscrivere nessuno. Quindi, da parte mia, deve restare"
