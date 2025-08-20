Il Crystal Palace, retrocesso in Conference League dopo la decisione del TAS a cui il club inglese aveva fatto ricorso, sta per cedere il suo miglior calciatore all'Arsenal. Si tratta di Eberechi Eze, trequartista classe '98 e numero 10 del Crystal Palace, si trasferirà ai Gunners per una cifra vicina ai 60 milioni.
Conference League, Il Crystal Palace si indebolisce, ceduto Eze all’Arsenal
Come confermato da Fabrizio Romano, il club inglese stasera ha accettato l'offerta dell'Arsenal e il calciatore inglese è entusiasta di unirsi al club di Arteta.
