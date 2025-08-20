Conference League, Il Crystal Palace si indebolisce, ceduto Eze all’Arsenal

Eberechi Eze, trequartista classe '98 e numero 10 del Crystal Palace, si trasferirà ai Gunners per una cifra vicina ai 60 milioni

Il Crystal Palace, retrocesso in Conference League dopo la decisione del TAS a cui il club inglese aveva fatto ricorso, sta per cedere il suo miglior calciatore all'Arsenal. Si tratta di Eberechi Eze, trequartista classe '98 e numero 10 del Crystal Palace, si trasferirà ai Gunners per una cifra vicina ai 60 milioni.