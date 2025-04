Betis-Fiorentina, giovedì alle 21: dove vederla in tv e streaming

La squadra biancoverde è sesta in classifica in Liga, a un solo punto dal quinto posto che in Spagna vale la qualificazione alla Champions League. La squadra di Palladino, dal canto suo, entra nella settimana forse più importante della stagione tra l'andata contro gli spagnoli e la Roma all'Olimpico. La partita, così come quella di ritorno, sarà trasmessa anche in chiaro su TV8.