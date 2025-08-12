Ag. Donnarumma tuona contro il PSG: “Mancanza di rispetto, valutiamo vie legali”

Enzo Raiola, agente del portiere azzurro Gigio Donnarumma, ai microfoni di Sky Sport si è scagliato contro il club parigino e l'allenatore Luis Enrique, rei di aver tagliato l'ex Milan senza fare troppi complimenti in maniera non preventivata:
La frattura tra Donnarumma e il Paris Saint-Germain è insanabile e anzi, la storia rischia di finire anche per avvocati: "Valuteremo".
Quello che è successo negli ultimi 10 giorni non ce lo aspettavamo, arrivare al punto di far fuori Donnarumma dopo quanto fatto per il club è stata una grandissima mancanza di rispetto. A questo punto vedremo nei prossimi giorni, anche con i miei legali, di capire meglio questa posizione che hanno preso loro.
Questa scelta di non rinnovare è stata presa durante il Mondiale per Club, il PSG mi ha anche chiesto di non fare comunicazioni ufficiali. Per quanto riguarda le soluzioni stiamo vedendo adesso il mercato che si muove, sicuramente in Premier League ci saranno possibilità economiche che possono aiutare il club, perché ho sentito che il Paris Saint-Germain ha delle richieste un po’ esagerate per il cartellino. Parlano di rispetto ma sto capendo che il rispetto è puramente economico. Capiremo meglio nei prossimi giorni cosa avranno da dire loro, ma farò lo stesso anche con i miei legali: anche sotto l’aspetto dell’immagine dovremo prendere in mano le posizioni giuste per capire come proseguire e come confrontarci con il club.
