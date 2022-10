Zazzaroni: “Ridicolo rimpiangere Torreira, aveva litigato con Italiano”

"Sono sorpreso da questo cammino negativo della Fiorentina, è una situazione kafkiana. Il mercato estivo a me era piaciuto, mi aspettavo molto di più da Jovic che invece non ha ancora ritrovato la condizione. Torreira? E' imbarazzante e ridicolo rimpiangerlo ancora. Non andava d’accordo con Italiano e la società ha scelto di puntare sull'allenatore. Poi c'erano anche le richieste alte di stipendio".