Zalewski, il Messaggero: “Giura di non aver mai scommesso, pronta la denuncia”

Il calciatore della Roma, per ora, a differenza degli altri non compare per adesso nel registro degli indagati per il caso scommesse. Eppure il suo nome è stato fatto

Nicola Zalewski è stato nominato da Fabrizio Corona nell'elenco dei giocatori d'azzardo che sta uscendo in questi giorni. L'esterno polacco della Roma, in ritiro con la sua Nazionale Under 21, è rimasto allibito, si legge sul Messaggero, dalla notizia, e ha assicurato ai familiari di non aver mai scommesso in tutta la sua vita. Zalewski d'altronde non compare in nessun registro degli indagati e le voci circolate nelle scorse ore restano appunto solo voci. Voci che però rischiano di infamare il giocatore, che secondo il quotidiano è pronto a sporgere querela per diffamazione contro Fabrizio Corona qualora non dovessero esserci sviluppi concreti nella vicenda che lo coinvolgano.