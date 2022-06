Vitale: “Żurkowski potrebbe essere una pedina di scambio”

Pino Vitale , ex DS dell'Empoli, è intervenuto su Lady Radio , dove ha parlato delle trattative in ballo tra gli azzurri ed i viola. Ecco le sue parole:

"Ancora non è sicura la posizione di Żurkowski. Il giocatore in nazionale è andato molto bene. La Fiorentina potrebbe utilizzarlo come pedina di scambio. A Empoli ha giocato bene a mio avviso, soprattutto nei primi tre mesi di campionato"