Christensen all’esordio in B, ma la superiorità numerica non evita la sconfitta

Qualche giorno fa era stato annunciato il prestito del portiere danese Christensen alla Salernitana. Il giocatore si era detto già pronto all'esordio in Serie B e così è stato. Alle 15.00 è sceso in campo per la sfida contro il Pisa, seconda in classifica. Nonostante la formazione toscana sia rimasta in dieci uomini dopo appena 14' minuti, la Salernitana cade per 1-0.