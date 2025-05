Amatucci porta in vantaggio la Salernitana: che gol dalla distanza!

37° giornata di Serie B . La Salernitana affronta il Mantova nella speranza di allontanarsi dalla zona play out. Negli undici titolari dei padroni di casa troviamo il solito Lorenzo Amatucci , in prestito dalla Fiorentina, ormai un perno del centrocampo granata.

E' proprio il classe 2004 a portare in vantaggio i suoi al 46' del primo tempo con un gol da fuoriclasse. Cross di Ghiglione allontanato dalla difesa del Mantova. La palla arriva ad Amatucci che da fuori area fa partire il sinistro segnando una bellissima rete. Terzo gol in stagione per lui.