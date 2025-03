Amatucci: “Sogno Fiorentina e Serie A, ma prima salvo la Salernitana”

Lorenzo Amatucci, classe 2004 in prestito alla Salernitana, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. "El nino", come viene chiamato dai compagni, ha parlato del suo obiettivo della stagione: la salvezza. Per Amatucci il modo per raggiungerla è avere coraggio anche quando la palla pesa di più. Salernitana allenata dal tecnico Breda che già conosce Lorenzo per averlo allenato alla Ternana. Lì non andò bene, ma, a detta del giocatore, ha esperienza e sa come gestire questi momenti anche nello spogliatoio.