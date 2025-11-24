Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 in prestito dalla Fiorentina al Las Palmas, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul suo futuro:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news viola in prestito Amatucci: “Futuro? Incerto, il Las Palmas può riscattarmi solo in un caso”
altre news
Amatucci: “Futuro? Incerto, il Las Palmas può riscattarmi solo in un caso”
Un passaggio delle parole del centrocampista alla Gazzetta
Incerto. Sono in prestito fino a giugno, il Las Palmas ha un diritto di riscatto ma solo se andiamo in Liga, e la Fiorentina ha la possibilità del controriscatto. Intanto andiamo avanti con questo campionato bellissimo, durissimo e lunghissimo. Poi vedremo.
Leggi QUI l'intervista che Amatucci ha rilasciato a Violanews nel corso della sosta di novembre, tra aneddoti, ricordi viola e commenti sull'attualità
© RIPRODUZIONE RISERVATA