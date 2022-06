VIDEO – De Laurentiis: “O imbrogli e vinci per anni, oppure provi a competere”

Ecco il video dell'uscita del presidente del Napoli sul vincere imbrogliando. Della serie "riferimenti a fatti e persone sono puramente casuali"

Qualche giorno fa, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato molte dichiarazione nella conferenza stampa di fine stagione del suo Napoli. Tra mercato e futuro, un'uscita del presidente azzurro non è passata in osservata, soprattutto per il tema trattato. Il giornalista, Maurizio Pistocchi, ha riportato sul proprio profilo Twitter il video di questo passaggio: