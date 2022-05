ADL: “Spese da tagliare, tutti sono cedibili. Sto trattando Bernardeschi”

Il presidente del Napoli conferma la necessità di ridurre il monte ingaggi e manda un messaggio a Mertens e Koulibaly

"Il Milan ha vinto lo scudetto con 40 milioni in meno di monte ingaggi. Anche noi non possiamo dissanguarci, dobbiamo rimetterci sul binario della regola. De Laurentiis vuole vincere lo Scudetto, ma ci sono delle regole. Koulibaly e Mertens sono due calciatori che rispetto, a cui voglio molto bene, ma dipenderà solo da loro vedere se la vile moneta è l'unica cosa che li può appagare o se vivere a Napoli, vivere una situazione anche filosoficamente diversa, lo possano considerare un privilegio. Qui sono tutti cedibili. Bernardeschi? L'ho trattato personalmente, già tre settimane fa ho parlato col suo agente a Montecarlo e gli ho chiesto cosa facesse. Ma ho parlato anche col mister perché non si possono prendere delle persone non assimilabili in un contesto di gioco. Vedremo".