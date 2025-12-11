VIDEO – Antognoni tedoforo, lo storico numero 10 accende la torcia olimpica

Viola News
Giancarlo Antognoni, storico numero 10 viola, accende la torcia olimpica a Firenze in occasione del passaggio verso le Olimpiadi 2026.
Redazione VN

Un momento carico di simbolismo e orgoglio viola ha illuminato questa sera Piazza Santissima Annunziata. Giancarlo Antognoni, storico numero 10 della Fiorentina e bandiera senza tempo del calcio italiano, è stato scelto come tedoforo e ha acceso la torcia olimpica in vista delle Olimpiadi Invernali 2026.

La cerimonia, molto partecipata, ha trasformato una delle piazze più suggestive di Firenze in un palcoscenico di emozioni. Tra applausi e cori, Antognoni ha portato la fiamma olimpica con l’eleganza e la classe che lo hanno sempre contraddistinto dentro e fuori dal campo. (QUI SOTTO IL VIDEO)

