DAZN annuncia il “Pass Giornata”. Le info sul nuovo abbonamento per la Serie A

DAZN ha presentato il nuovo “Pass Giornata”, un abbonamento dedicato alla Serie A che consente ai tifosi di seguire una singola giornata di campionato. Disponibile in modalità pay-per-view, il Pass può essere acquistato dagli utenti che hanno già un abbonamento Goal o MyClub Pass attivo e permette di vedere tutti i match del turno, inclusi pre e post-partita, Zona Gol e gli approfondimenti live di DAZN.
La nuova iniziativa di DAZN
Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia, ha dichiarato: "Con il nuovo Dazn Pass Giornata vogliamo offrire ai tifosi un ulteriore livello di flessibilità e personalizzazione. Sappiamo che ogni tifoso vive il calcio in modo diverso: c'è chi non perde neppure una partita del campionato e chi, invece, segue soltanto la propria squadra del cuore. Ma quando il calendario offre grandi sfide, anche i più fedeli a un solo colore si ritrovano a vivere l'intera giornata con gli amici, al di là delle rivalità. Questo nuovo abbonamento nasce proprio per rispondere a queste diverse esigenze, offrendo un modo ancora più flessibile di vivere e arricchire la propria esperienza calcistica su Dazn". Lo riporta ANSA.
