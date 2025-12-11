DAZN annuncia il “Pass Giornata”. Le info sul nuovo abbonamento per la Serie A

DAZN ha presentato il nuovo “Pass Giornata”, un abbonamento dedicato alla Serie A che consente ai tifosi di seguire una singola giornata di campionato. Disponibile in modalità pay-per-view, il Pass può essere acquistato dagli utenti che hanno già un abbonamento Goal o MyClub Pass attivo e permette di vedere tutti i match del turno, inclusi pre e post-partita, Zona Gol e gli approfondimenti live di DAZN.