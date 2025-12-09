“Nel giro di due anni sarà titolare nella Fiorentina”: la parabola del giovane viola

Jonas Harder, centrocampista del 2005, è cresciuto nel vivaio della Fiorentina, dove ha percorso tutta la trafila fino alla Primavera e ha esordito anche in prima squadra. Attualmente è stato ceduto in prestito al Padova, in Serie B, per maturare nel calcio dei grandi, mentre il suo legame con i viola resta solido grazie a un contratto valido fino al 2029, con possibilità di proroga per altri tre anni, a conferma della stima del club nei suoi confronti.