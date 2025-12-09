Jonas Harder, centrocampista del 2005, è cresciuto nel vivaio della Fiorentina, dove ha percorso tutta la trafila fino alla Primavera e ha esordito anche in prima squadra. Attualmente è stato ceduto in prestito al Padova, in Serie B, per maturare nel calcio dei grandi, mentre il suo legame con i viola resta solido grazie a un contratto valido fino al 2029, con possibilità di proroga per altri tre anni, a conferma della stima del club nei suoi confronti.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news “Nel giro di due anni sarà titolare nella Fiorentina”: la parabola del giovane viola
altre news
“Nel giro di due anni sarà titolare nella Fiorentina”: la parabola del giovane viola
Harder pronto a stupire
Nella squadra veneta sta giocando con continuità: ha messo a segno il suo primo gol contro l’Entella e ha totalizzato 15 apparizioni, partendo titolare in 6 occasioni. In questo avvio di stagione è stato impiegato in tutte le partite, senza mai essere relegato in panchina.
Matteo Andreotti, allenatore del Padova, lo ha elogiato così al termine della sfida di ieri contro il Cesea: "Harder per me nel giro di due anni sarà titolare alla Fiorentina".
© RIPRODUZIONE RISERVATA